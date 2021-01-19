В Подмосковье в аварии с фурой погибли три человека

В Московской области, на Горьковском шоссе, в результате столкновения «Газели» с грузовой машиной погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

«На 72-м км Горьковского шоссе произошло ДТП с участием грузовой машины и «Газели», в которой находились девять человек. В результате столкновения погибли три человека», — сообщили в пресс-службе, уточнив, что еще четверо пассажиров пострадали.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о шести пострадавших. Собеседник агентства предположил, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Движение в сторону Москвы перекрыто, на месте аварии работают сотрудники полиции.