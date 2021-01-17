Общество , 17 янв, 20:20
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В Москве произошло ДТП с участием грузовика и трамвая
На Живописной улице Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая № 28. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
«По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Маршрут трамвая № 28 был временно изменен. Сейчас движение на Живописной улице восстановлено.
В конце 2019 года во время ДТП с участием трамвая пострадали шесть человек. Авария произошла на Соболевском проезде на востоке Москвы. Четырех пассажиров трамвая госпитализировали. Среди пострадавших было двое детей.