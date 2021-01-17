В Москве произошло ДТП с участием грузовика и трамвая

Фото: DtOperativno / Telegram

На Живописной улице Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая № 28. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. В результате трамвай сошел с рельсов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Маршрут трамвая № 28 был временно изменен. Сейчас движение на Живописной улице восстановлено.

В конце 2019 года во время ДТП с участием трамвая пострадали шесть человек. Авария произошла на Соболевском проезде на востоке Москвы. Четырех пассажиров трамвая госпитализировали. Среди пострадавших было двое детей.