В ДТП с фурой под Новосибирском погибли два человека

В Новосибирской области на Чуйском тракте в результате аварии с грузовым автомобилем погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает местное издание Ngs.ru со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, автомобиль Honda ехал в сторону Новосибирска, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что водителю Honda 18 лет, столько же было одному из двух погибших пассажиров, пострадавший мужчина, по информации ГИБДД, родился в 1984 году.

В пятницу, 15 января, на трассе в Иркутской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, а также пострадал ребенок.