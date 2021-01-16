Ученые оценили скорость распространения «британского штамма» в США

В марте 2021 года «британский» штамм коронавирусной инфекции, вероятно, станет наиболее распространенным в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пишет газета Financial Times.

По данным американских ученых, в 15 штатах было зафиксировано 88 случаев заболевания новым штаммом вируса. Эксперты ЦКПЗ полагают, что к весне новая разновидность коронавируса «станет преобладающей в стране».

В докладе эксперты предупреждают, что распространение нового штамма может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения», а также вызвать нехватку вакцины против заболевания.

В декабре власти Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. Позднее «Британский» штамм выявили более чем в 40 странах, в том числе в России.