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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые оценили скорость распространения «британского штамма» в США

В марте 2021 года «британский» штамм коронавирусной инфекции, вероятно, станет наиболее распространенным в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США пишет газета Financial Times.

По данным американских ученых, в 15 штатах было зафиксировано 88 случаев заболевания новым штаммом вируса. Эксперты ЦКПЗ полагают, что к весне новая разновидность коронавируса «станет преобладающей в стране».

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Фото:Мурад Оруджев / РИА Новости

В докладе эксперты предупреждают, что распространение нового штамма может создать «угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения», а также вызвать нехватку вакцины против заболевания.

В декабре власти Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. Позднее «Британский» штамм выявили более чем в 40 странах, в том числе в России.

Новый мутации коронавируса также выявили в Нигерии, ЮАР, Кении и Японии. В ВОЗ заявили, что мутации продолжатся и в дальнейшем, а большая часть уже выявленных вариантов не оказала значительного влияния на саму инфекцию с точки зрения скорости его передачи или тяжести протекания инфекции.

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