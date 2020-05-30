Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты сервиса «Рокетбанк» сообщают о невозможности вывести деньги и расторгнуть договор перед намеченным повышением тарифов. Группа QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка» до конца года и расстаться с большинством клиентов

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег. Такие жалобы появились на портале banki.ru (1, 2, 3, 4) незадолго до намеченного повышения стоимости обслуживания карт — многие пользователи получили рассылку об изменении тарифов с 1 июня, но до сих пор не смогли расторгнуть договоры с «Рокетбанком». Клиенты жалуются, что служба поддержки не реагирует на их обращения, а приложение, через которое можно закрыть счет, не работает.

В группе QIWI, которой принадлежит «Рокетбанк», признали сложности с заявками от уходящих клиентов. «Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки», — заявил ее представитель. Он, однако, подчеркнул, что проблем с переводом средств из «Рокетбанка» в другие кредитные организации нет, как и сбоев в приложении.

«Чтобы сделать процесс закрытия счетов для наших клиентов максимально удобным и комфортным, мы делаем своевременные предварительные рассылки, не скрываем никаких изменений в тарифной политике сервиса», — утверждает представитель QIWI.

Он заверил, что банк не будет взимать плату за обслуживание с клиентов, которые подали заявления на закрытие счетов до 1 июня, но фактически не смогли это сделать.