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Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты сервиса «Рокетбанк» сообщают о невозможности вывести деньги и расторгнуть договор перед намеченным повышением тарифов. Группа QIWI планирует свернуть бизнес «Рокетбанка» до конца года и расстаться с большинством клиентов
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег. Такие жалобы появились на портале banki.ru (1, 2, 3, 4) незадолго до намеченного повышения стоимости обслуживания карт — многие пользователи получили рассылку об изменении тарифов с 1 июня, но до сих пор не смогли расторгнуть договоры с «Рокетбанком». Клиенты жалуются, что служба поддержки не реагирует на их обращения, а приложение, через которое можно закрыть счет, не работает.

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Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В группе QIWI, которой принадлежит «Рокетбанк», признали сложности с заявками от уходящих клиентов. «Скорость обработки заявок снизилась из-за значительно возросшей нагрузки на отдел клиентской поддержки», — заявил ее представитель. Он, однако, подчеркнул, что проблем с переводом средств из «Рокетбанка» в другие кредитные организации нет, как и сбоев в приложении.

«Чтобы сделать процесс закрытия счетов для наших клиентов максимально удобным и комфортным, мы делаем своевременные предварительные рассылки, не скрываем никаких изменений в тарифной политике сервиса», — утверждает представитель QIWI.

Он заверил, что банк не будет взимать плату за обслуживание с клиентов, которые подали заявления на закрытие счетов до 1 июня, но фактически не смогли это сделать.

Почему клиенты «Рокетбанка» не хотят в нем оставаться

«Рокетбанк» не имеет своей банковской лицензии, он выпускает и обслуживает банковские карты, работая по лицензии КИВИ банка. В марте 2020 года группа QIWI сообщила о намерении свернуть финтех-проект до конца года из-за его убыточности. По итогам 2019 года отрицательный результат «Рокета» составил 2,3 млрд руб., а чистая прибыль QIWI — 6,7 млрд руб.

Владелец «Рокета» решил отменить программы лояльности для клиентов и повысить тарифы. Это, как ожидают в QIWI, приведет к сокращению клиентской базы и даст возможность свернуть проект. По прогнозам группы, в 2020 году это позволит снизить чистые потери от финтех-стартапа более чем на треть, до 1,5 млрд руб.

Как сообщается на сайте «Рокетбанка», 1 апреля он уже отменил бесплатный тариф для клиентов, а с 1 мая отключил условия, при соблюдении которых можно было не платить по платным тарифам. Согласно тарифным планам минимальная стоимость обслуживания дебетовой карты в «Рокетбанке» сейчас составляет 390 руб. в месяц, но к этой сумме добавляются комиссии практически за все виды операций, в том числе за внесение денег на счет.

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Фото: Никита Попов / РБК

Как развивался «Рокет»

Стартап был запущен в 2013 году в партнерстве с банком «Интеркоммерц». В 2016 году после отзыва лицензии у банка-партнера «Рокет» выкупило «Открытие» Вадима Беляева. В августе 2017 года активы «Рокета» выкупила QIWI, в том же месяце «Открытие» отправилось на санацию.

Одновременно с объявлением о фактическом закрытии бизнеса «Рокета» группа QIWI запустила партнерский проект с Тинькофф Банком, чей основатель Олег Тиньков ранее критиковал бизнес-модель «Рокета» и говорил, что она обречена. Теперь клиентам-физлицам «Рокетбанка» предложили перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением бонусов.

«На данный момент в «Тинькофф» перешли порядка 25% клиентов «Рокетбанка», это более 50 тыс. человек», — сообщил РБК представитель Тинькофф Банка. Он уточнил, что при переходе пользователи не сообщали о сложностях.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: «Рокетбанк», QIWI, Тинькофф Банк
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QIWI объявила о сворачивании работы «Рокетбанка»
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