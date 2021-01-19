Не выходивших на связь после схода лавины в Домбае нашли живыми

Четыре человека, которые перестали выходит на связь после схода лавины в Домбае Карачаево-Черкесии найдены живыми. Об этом в Instagram сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян.

«Четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены», — сказал Шахбазян. Он добавил, что в гостиницах в Домбае прошел обход, все постояльцы находятся в своих номерах.

Сход лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии произошел 18 января. В момент происшествия на горнолыжной трассе могли находиться до 12 человек.

Позднее в МЧС сообщили о гибели одного человека. Им оказался президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской Республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. В настоящее время поисково-спасательные работы были приостановлены из-за погодных условий. По факту схода лавины СК и прокуратура организовали проверки.