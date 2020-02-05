В Disney сообщили об ожидаемых убытках в $175 млн от коронавируса

The Walt Disney Company оценивает будущие убытки от последствий вспышки коронавируса в Китае в $175 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на финансового директора компании Кристин Маккарти.

По ее словам, если парки развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге будут оставаться закрытыми в течение двух месяцев, компания получит убытки в $135 и $40 млн соответственно.

«Закрытие парков произошло в то время, когда мы обычно наблюдаем высокую посещаемость Disneyland из-за китайского Нового года», — отметила Маккарти, добавив, что точные цифры финансовых потерь будут зависеть от сроков приостановки работы парков.

При этом в Disney заметили, что не ожидают ухудшения финансовых показателей в тематических парках развлечений, расположенных в США, из-за снижения числа посетителей из Азии.