В Волгоградской области задержали причастных к прорыву теплотрассы

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В Волгоградской области задержаны причастные к прорыву теплотрассы в городе Волжском, сообщает Следственное управление СК по региону.

По данным СК, магистральные трубопроводы системы горячего водоснабжения находятся в собственности коммерческой организации. Они разделены на два тепловых района, на начальников которых возложена ответственность за их эксплуатацию. За общее руководство системой производственного контроля отвечает главный инженер хозяйствующей организации.

«Проверка действий указанных работников с учетом закрепленных за ними обязанностей показала, что начальник теплового района и главный инженер не предпринимали мер по поддержанию трубопровода в технически исправном состоянии, а также по выявлению и устранению образовавшихся повреждений, в том числе коррозии», — отметили в СК.

По факту аварии заведено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).