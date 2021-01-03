В Волгоградской области при прорыве трубы пострадали четыре человека

Фото: МЧС России по Волгоградской области

В городе Волжский Волгоградской области в результате прорыва трубы с горячей водой пострадали четыре человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения области.

«Бригада скорой помощи доставила всех с ожогами разной степени в больницу № 25», сообщили в ведомстве. Среди пострадавших четверо мужчин, 27, 30, 65 и 75 лет. В комитете уточнили, что двое мужчин находятся в реанимации.

Прорыв трубы произошел днем 3 января на улице Оломоуцкая. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

20 декабря в центре Москвы из-за прорыва трубы провалился грунт. ЧП произошло на пересечении Скатертного и Медвежьего переулков, площадь провала — около 4 кв. м. О пострадавших не сообщалось.