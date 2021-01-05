В Петербурге карета въехала в стоявшие на светофоре машины. Видео

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В центре Санкт-Петербурга карета с лошадьми столкнулась с легковым автомобилем, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел по адресу Измайловский проспект, дом 2. Гражданин Финляндии, 1977 года рождения, управляя каретой с лошадьми, наехал на стоявшую перед ним на светофоре машину.

В результате аварии люди и животные не пострадали, отмечает ведомство.

Ночью в Петербурге машина скорой помощи, в которой находился пациент, столкнулась с иномаркой, а затем завалилась на бок. В результате ДТП никто не пострадал, больного доставили в медучреждение на другой машине.