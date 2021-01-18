СМИ узнали об аресте из-за протестов резервиста США с секретным доступом

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В США из-за беспорядков у Капитолия 6 января арестовали резервиста Сухопутных войск США Тимоти Луи Хейл-Кузанелли, работавшего подрядчиком на военно-морской базе Эрл (штат Нью-Джерси). Об этом со ссылкой на судебные документы сообщают Daily Beast и New York Post.

По данным СМИ, у Хейла-Кузанелли по долгу службы был доступ к неким засекреченным документам и боеприпасам.

Издания ссылаются на документы из базы Court Listener, которую ведет некоммерческая организация Free Law. Своей целью они называют упрощение работы с судебными документами для широкой общественности и журналистов.

Согласно одному из документов Court Listener, на который ссылаются американские СМИ, Военно-морская служба уголовных расследований (NCIS) узнала об участии Хейла-Кузанелли в захвате Капитолия благодаря показаниям информатора, который записывал беседу с подозреваемым. В документе указано, что Хейл-Кузанелли в этом разговоре заявил, что вошел в здание Капитолия и призвал протестующих «продвигаться» далее, давая указания голосом и жестами. Также он показал информатору видео, на которых оскорблял полицейских в Капитолии.

Как утверждает информатор, Хейл-Кузанелли — нацист, сторонник тезиса о превосходстве белой расы, высказывавший свои крайние политические взгляды на YouTube и онлайн-форумах. 15 января его арестовали по обвинению в пяти уголовных статьях, среди которых незаконное проникновение на закрытую территорию, хулиганство в здании Капитолия и препятствование деятельности полиции в ходе беспорядков.