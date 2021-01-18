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СМИ узнали об аресте из-за протестов резервиста США с секретным доступом

Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

В США из-за беспорядков у Капитолия 6 января арестовали резервиста Сухопутных войск США Тимоти Луи Хейл-Кузанелли, работавшего подрядчиком на военно-морской базе Эрл (штат Нью-Джерси). Об этом со ссылкой на судебные документы сообщают Daily Beast и New York Post.

По данным СМИ, у Хейла-Кузанелли по долгу службы был доступ к неким засекреченным документам и боеприпасам.

Издания ссылаются на документы из базы Court Listener, которую ведет некоммерческая организация Free Law. Своей целью они называют упрощение работы с судебными документами для широкой общественности и журналистов.

Согласно одному из документов Court Listener, на который ссылаются американские СМИ, Военно-морская служба уголовных расследований (NCIS) узнала об участии Хейла-Кузанелли в захвате Капитолия благодаря показаниям информатора, который записывал беседу с подозреваемым. В документе указано, что Хейл-Кузанелли в этом разговоре заявил, что вошел в здание Капитолия и призвал протестующих «продвигаться» далее, давая указания голосом и жестами. Также он показал информатору видео, на которых оскорблял полицейских в Капитолии.

Как утверждает информатор, Хейл-Кузанелли — нацист, сторонник тезиса о превосходстве белой расы, высказывавший свои крайние политические взгляды на YouTube и онлайн-форумах. 15 января его арестовали по обвинению в пяти уголовных статьях, среди которых незаконное проникновение на закрытую территорию, хулиганство в здании Капитолия и препятствование деятельности полиции в ходе беспорядков.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Беспорядки в США произошли в ходе многотысячной протестной акции сторонников Трампа 6 января. В этот день конгресс США должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым победителем признавался кандидат от демократов Джо Байден.

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Протестующие выражали несогласие с результатами подсчета голосов. Они прорвали полицейское оцепление и захватили Капитолий, сорвав заседание парламента. Силовикам удалось вытеснить протестующих спустя несколько часов. В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции. После беспорядков ФБР завела более 160 дел против протестующих. По данным Associated Press, по меньшей мере 22 нынешних или бывших военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов США обвиняются в участии в бунте у Капитолия.

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