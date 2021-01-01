Кремль назвал внутренним делом вопрос о статусе русского языка в Карабахе

Москва приветствует использование русского языка в других странах, но решение о придании ему статуса государственного — это их внутреннее дело. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к планам руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики признать русский вторым государственным языком.

«Естественно, мы это всячески приветствуем и готовы дальше способствовать распространению и поддержанию уровня владения русским языком, считаем это своей задачей», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, придание русскому статуса государственного в Карабахе «не является темой переговоров и темой контактов, это ситуация де-факто».

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