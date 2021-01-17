Онищенко оценил идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает инициативу обязательного вакцинирования от коронавируса при устройстве на работу «нормальным трудовым процессом». Такое мнение он высказал в интервью «Вечерней Москве».

«Это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», — сказал Онищенко. Он добавил, что для прививок более широкий простор дает договор страхования. При этом Онищенко отметил, что в каждом случае все детали должны оговариваться.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации от COVID-19 для представителей контактных профессий. Врач считает, что такая мера особенно необходима при постоянном контакте со множеством людей. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно, добавил он.

С 15 декабря в российских региона стартовала вакцинация от коронавируса. 13 января президент Владимир Путин поручил перейти от масштабной вакцинации к массовой и подготовить для этого соответствующую инфраструктуру и график работы. На данный момент в стране зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».