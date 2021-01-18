«Аэроэкспресс» поменял график движения поездов в Шереметьево

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В связи с плановыми работами на железной дороге 19–21 января и 28–31 января будет изменен график следования поездов с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево, сообщает оператор перевозок «Аэроэкспресс» на своем официальном сайте.

Из-за реконструкции железной дороги будут отменены рейсы туда и обратно с отправлением с 21:00 до 24:00. Какие именно поезда будут отменены, зависит от конкретного дня.

Для транспортной связи с аэропортом Шереметьево «Аэроэкспресс» организует экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино».

Автобусы будут ехать в аэропорт по платной трассе, поэтому расчетное время в пути составит 20 минут, уточняет «Аэроэкспресс».