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«Аэроэкспресс» поменял график движения поездов в Шереметьево

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В связи с плановыми работами на железной дороге 19–21 января и 28–31 января будет изменен график следования поездов с Белорусского вокзала до аэропорта Шереметьево, сообщает оператор перевозок «Аэроэкспресс» на своем официальном сайте.

Из-за реконструкции железной дороги будут отменены рейсы туда и обратно с отправлением с 21:00 до 24:00. Какие именно поезда будут отменены, зависит от конкретного дня.

Для транспортной связи с аэропортом Шереметьево «Аэроэкспресс» организует экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Автобусы будут ехать в аэропорт по платной трассе, поэтому расчетное время в пути составит 20 минут, уточняет «Аэроэкспресс».

После запуска московских центральных диаметров время следования специальных поездов, которые идут в аэропорт Шереметьево с Белорусского вокзала, увеличилось с 40 минут до часа. С 15 июня 2020 года «Аэроэкспресс» уменьшил цену билета с 500 до 300 руб. В связи с потерями из-за эпидемии компания также обратилась к правительству за получением субсидий.

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