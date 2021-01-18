Беглов попросил заксобрание Петербурга назначить нового вице-губернатора

Станислав Казарин (Фото: gov.spb.ru)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился в заксобрание города с просьбой согласовать кандидатуру Станислава Казарина на пост вице-губернатора города, сообщается на сайте горадминистрации.

Согласно информации на сайте администрации, сейчас Казарин — председатель комитета по информатизации и связи. Деятельность этого комитета в правительстве Беглова сейчас курирует и контролирует вице-губернатор Валерий Пикалев.

Теперь Беглов попросил заксобрание назначить куратором информатизации и связи Казарина, при этом об отставке Пикалева ранее не сообщалось.

Ранее, 15 января, Беглов направил на согласование в заксобрание кандидатуры еще двух вице-губернаторов: Бориса Пиотровского и Сергея Дрегваля. Первый должен будет решать вопросы культуры и спорта. Дрегваль — энергетики и тарифного регулирования.