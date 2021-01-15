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Беглов предложил назначить сына директора Эрмитажа вице-губернатором

Борис Пиотровский работает в городской администрации с сентября прошлого года. До этого он занимался издательской деятельностью
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в законодательное собрание кандидатуры двух новых вице-губернаторов, сообщает пресс-служба городской администрации. Один из них — Борис Пиотровский, сын генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Пиотровский-младший, который с сентября прошлого года работал первым заместителем председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, будет отвечать в городской администрации за культуру и спорт.

До работы на государственной должности Пиотровский занимался разного рода культурными проектами. В частности, он основал издательство «Арка», которое в сотрудничестве с Эрмитажем выпускает книги по искусству.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим работу комитета по культуре, был Владимир Кириллов. По данным издания «Фонтанка», в ближайшее время он займет должность директора Музея городской истории.

Еще одним вице-губернатором станет Сергей Дрегваль, который будет курировать сферу энергетики и тарифного регулирования. В последние годы он работал в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», а с 23 ноября стал советником Беглова.

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До ноября деятельность петербургских комитетов по тарифам, энергетике и инженерному обеспечению занимал Максим Шаксольский, ныне возглавляющий Федеральную антимонопольную службу.

Автор
Артем Филипенок
Санкт-Петербург Александр Беглов Государственный Эрмитаж
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