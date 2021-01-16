Мишустин назначил новых замминистров Дальнего Востока и Арктики

Гаджимагомед Гусейнов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Гаджимагомеда Гусейнова первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также Мишустин назначил заместителями министра Марата Шамьюнова и Анатолия Бобракова (заместитель генерального директора «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона»). Кроме того, Мишустин освободил от должности заместителя министра Василия Нагибина.

С 2018-го по ноябрь 2020 года Гусейнов занимал должность первого зампредседателя правительства Дагестана.

Предыдущий первый заместитель Минвостокразвития Александр Крутиков объявил о своей отставке 12 января.