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Мишустин назначил новых замминистров Дальнего Востока и Арктики

Гаджимагомед Гусейнов
Гаджимагомед Гусейнов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Гаджимагомеда Гусейнова первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Также Мишустин назначил заместителями министра Марата Шамьюнова и Анатолия Бобракова (заместитель генерального директора «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона»). Кроме того, Мишустин освободил от должности заместителя министра Василия Нагибина.

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С 2018-го по ноябрь 2020 года Гусейнов занимал должность первого зампредседателя правительства Дагестана.

Предыдущий первый заместитель Минвостокразвития Александр Крутиков объявил о своей отставке 12 января.

Минвостокразвития Михаил Мишустин правительство
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Замглавы Минвостокразвития объявил об отставке
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Мишустин уволил первого замминистра в рамках реформы системы управления
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