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Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вероятность заражения коронавирусной инфекцией в проруби минимальна, однако в помещениях для подготовки к крещенским купаниям риск заболеть COVID-19 cущественно возрастает. Об этом сообщил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«В тех помещениях, где происходит подготовка и куда попадают люди после того, как окунулись в прорубь, — все-таки помещение замкнутое, вентиляция там будет минимальная, скученность населения вполне вероятна. В этом месте вероятность заражения я бы не исключал», — пояснил он.

По словам вирусолога, в воде возбудитель COVID-19 встречается, но в незначительном количестве, поэтому вероятность, что заражение произойдет через воду, крайне низкая.

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«Вирус довольно неплохо переносит температуру, близкую к нулю. Если учитывать, что температура в купели будет в районе +4 градусов, то эта температура будет комфортна для вируса, но его количество незначительно для заражения», — отметил Вознесенский.

Как сообщила в разговоре с РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в случае если возле купели будет много людей, которые не будут соблюдать дистанцию, цепочка передачи вируса может быть активирована.

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«В этот период, когда люди купаются, резкое стрессовое воздействие на иммунитет может привести к окну дополнительных возможностей для заражения. В этом году к этому надо относиться более аккуратно, чем в предыдущие годы. Нельзя переохлаждаться, если есть хронические заболевания», — предупредила эксперт.

По мнению Попович, крещенские купания не всегда полезны и несут большую нагрузку на сердце, а любой стресс вызывает ослабление защитных сил организма.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовым купанием в прорубях.

Ранее в Минздраве дали рекомендации в связи с предстоящим событием. Тем, кто планирует окунаться в прорубь на Крещение, следует сделать прививку от коронавируса более чем за неделю до или через два дня после купаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Майя Бобенко
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