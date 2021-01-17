В Серпухове эвакуировали отделение больницы из-за задымления

В городской больнице подмосковного Серпухова произошло задымление, в связи с чем спасатели проводят эвакуацию пациентов и персонала. Об этом сообщили в региональном главке МЧС, передает «РИА Новости».

«При проверке цокольного этажа обнаружено задымление в комнате, где находятся кондиционеры для томографов. Проводится эвакуация пациентов и персонала из отделения хирургии и травматологии», — заявили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Как пишет «Интерфакс», источник задымления локализовали на площади в 2 кв. м.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на МЧС сообщили, что пожар в помещении больницы ликвидировали. Из медучреждения эвакуировали 61 пациента и девятерых сотрудников.