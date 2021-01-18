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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 81 человека

Фото: Yusuf Wahil / AP
Фото: Yusuf Wahil / AP

Число жертв мощного землетрясения в индонезийской провинции Западный Сулавеси увеличилось, по данным на 18 января, в результате природного катаклизма погиб 81 человек, сообщает Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям Индонезии. Ранее местные власти сообщали о 56 погибших.

Ведомство уточнило, что в округе Мамуджу погибло 70 человек, а в округе Маджене — 11 человек. Тяжелые травмы получили 253 человека, легкие — 679 человек.

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Более 27 тыс. человек были перемещены в 25 специальных эвакуационных лагерей. К работе над последствиями землетрясения привлечено 575 волонтеров из 27 гуманитарных организаций. 16 января в район бедствия также были отправлены два вертолета МИ-8.

Землетрясение силой 6,2 балла произошло 15 января в 6 км к северо-востоку от города Маджен. В результате землетрясения была разрушена основная дорога между Мамуджу и Мадженом, главная дорога на столицу региона Сулавеси Макассар, отключилось электроснабжение. Пострадали тысячи жилых домов, включая резиденцию главы региона.

Глава Метеорологического и геофизического агентства Индонезии Двикорита Карнавати говорил, что за за этим землетрясением могут последовать новые толчки.

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