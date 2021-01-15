Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 35 человек

Фото: Daus Thobelulu / AP

Число жертв разрушительного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 35 человек, сотни человек ранены, сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны. После землетрясения около 15 тыс. человек покинули свои дома.

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Землетрясение силой 6,2 балла произошло 15 января в 6 км к северо-востоку от города Мажен. В самом Мажене разрушались больница и офис губернатора региона, жилые дома, ранены более 630 человек, в городе Мамуджу — около двух десятков пострадавших.

Повышенная сейсмическая активность привела к трем оползням, из-за которых оказалась заблокирована главная дорога между Мамуджу и Мадженом, отключилось электроснабжение, получили повреждения мосты, в том числе тот, который соединяет регион со столицей Сулавеси, городом Макассар, уточняет Reuters.