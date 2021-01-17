Количество погибших при землетрясении в Индонезии выросло до 56 человек

В результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси погибло в общей сложности 56 человек. Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB), передает издание Detik.

Как уточнили в BNPB, больше всего жертв в городе Мамуджу — 47 человек. В городе Маджен погибли девять человек. «Кроме того, в Маджене было 637 раненых, в том числе 12 серьезно раненых, 200 травм средней степени тяжести и 425 легких травм. В Мамуджу 189 человек получили серьезные травмы или были госпитализированы», — заявил представитель агентства Радитья Джати.

Сейчас в Маджене частично восстановили электроснабжение. BNPB прождолжает вместе с местными властями и волонтерами эвакуировать пострадавших и ликвидировать нанесенные подземными толчками повреждения.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в западной части острова Сулавеси в ночь на 15 января. В результате сошли оползни, которые перегородили и частично разрушили главную дорогу между двумя наиболее населенными городами провинции — Мадженом и Мамуджу.