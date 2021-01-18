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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Согласно данным прогностической карты центра, в столице прогнозируется очень низкая температура. «Период предупреждения до 10:00. 18 января в ТиНАО -30°С», — говорится в сообщении.

В Московской области синоптики прогнозируют прочие опасности, в том числе и гололедицу. Предупреждение будет действовать до 23:00 19 января.

В Гидрометцентре заявили об аномальных холодах по всей России
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Фото:Jan Eifert / ТАСС

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РБК сообщил, что предстоящая ночь 18 января станет самой холодной за четыре года. По словам Тишковца, температура достигнет минус 22–25 градусов. В Подмосковье температура может достигнуть минус 30, что на 11 градусов ниже нормы. Метеоролог отметил, что в столице сугробы выросли до 40 см, что на 16 см больше нормы.

Москва непогода желтый уровень Гидрометцентр России гололедица
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