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В Гидрометцентре заявили об аномальных холодах по всей России

В большинстве российских регионов в ближайшие дни будет стоять аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

В европейской части страны прогнозируются морозы на 15 градусов ниже нормы. За Уралом отклонение достигнет 18 градусов.

По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе до 20 января будут стоять холода на 6-12 градусов ниже климатической нормы. «Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже минус 20-30, местами минус 32», — сообщил синоптик.

В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях до середины следующей недели термометр будет показывать 23-36 градусов ниже нуля. На юге России ожидается от 15 до 21 градусов мороза.

На Урале в школах отменили занятия из-за аномальных морозов
Общество
Фото:Евгений Софронеев / ТАСС

Самые низкие температуры будут в Сибири. «Таймырский и Долгано-Ненецкий регион там температуры минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса», — уточнил Вильфанд. Примерно такие же температуры будут и на Дальнем Востоке.

Ранее в январе синоптики предупреждали, что в ряде регионов Сибири и Европейской части страны установятся сильные морозы. Вильфанд говорил, что холода придут и в столичный регион.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что ночь на 14 января стала самой холодной в Москве за эту зиму — столбик термометра падал до -13,4 градуса.

погода холод Гидрометцентр Роман Вильфанд
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