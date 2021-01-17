В Гидрометцентре заявили об аномальных холодах по всей России

В большинстве российских регионов в ближайшие дни будет стоять аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

В европейской части страны прогнозируются морозы на 15 градусов ниже нормы. За Уралом отклонение достигнет 18 градусов.

По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе до 20 января будут стоять холода на 6-12 градусов ниже климатической нормы. «Минимальные температуры от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе тоже минус 20-30, местами минус 32», — сообщил синоптик.

В Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях до середины следующей недели термометр будет показывать 23-36 градусов ниже нуля. На юге России ожидается от 15 до 21 градусов мороза.