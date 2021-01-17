Общество , 17 янв, 21:57
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В Петербурге загорелась овощебаза
На проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, его удалось ликвидировать. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.
Пожар произошел в неэксплуатируемом складском помещении. Площадь пожара составила 400 кв. м. К его ликвидации от МЧС привлекались девять единиц техники и 41 человек личного состава.
Пострадавших в результате пожара нет. Как уточнили ТАСС в МЧС, возгорание произошло на территории овощебазы.
9 января в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар на территории складских помещений. Пострадавших нет.