В Петербурге на складе загорелось дизельное топливо

Фото: МЧС России

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга пожарные потушили пожар на складском комплексе. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Здание по адресу Косая линия, дом 24 частично заброшенное, а частично использовалось в качестве складов. Пожар охватил площадь в 80 кв. метров. О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

К ликвидации пожара от МЧС привлекалось: шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МЧС, при переливе дизельного топлива произошел разлив, а затем последовало возгорание. Сотрудники складских помещений заправляли модульную котельную.