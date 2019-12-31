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Общество ,  
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Мосгортранс назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.

По данным ведомства, из-за ДТП травмы получили мужчина и ребенок, которого направили в больницу для осмотра.

Столкновение грузовика с трамваем на на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара произошло вечером 30 декабря. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что из-за ДТП пострадали шесть человек, четверых из которых госпитализировали. Из-за аварии трамваи № 23, 27, 30 временно изменили маршрут.

Теги: Москва, трамвай, ДТП
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Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
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