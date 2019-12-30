Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

В сообщении указывается, что ДТП произошло на Соболевском проезде. По предварительным данным, после столкновения с грузовиком трамвай врезался в мачту освещения. Четверых пассажиров трамвая госпитализировали.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» агентству сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который не пропустил трамвай на перекрестке. Там уточнили, что ДТП произошло около 20:30 мск на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара.

По данным «Московского транспорта», из-за аварии на Соболевском проезде задерживаются трамваи № 23, 27, 30. Их маршруты временно изменили.