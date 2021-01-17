Захарова рассказала о сообщениях от сторонников Трампа

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Американские чиновники в комментариях в соцсетях просят рассказать, как им получить российское гражданство. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам Захаровой, сторонники президента Дональда Трампа опасаются гонений из-за своих политических убеждений. «Исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», — сказала Захарова.

После штурма здания Капитолия в Вашингтоне сторонников Трампа и его самого стали блокировать в социальных сетях. Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда. Ранее также были заблокированы аккаунты Трампа в Instagram и Facebook, однако затем их разблокировали.

Twitter и другие соцсети оправдывают блокировку аккаунтов тем, что, по их мнению, они могут спровоцировать насилие. В ходе беспорядков погибли пять человек, против участников штурма возбудили более 100 уголовных дел.