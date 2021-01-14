В Новосибирске завели дело на тетю погибшей при катании с горки девочки

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летней девушки, племянница которой погибла на спуске горнолыжной трассы в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По данным следствия, днем 1 января девушка вместе с малолетней племянницей находились на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Новосибирске. Подозреваемая отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, ребенок начал скатываться с горы и столкнулся с металлической опорой канатной дороги. От полученных травм девочка скончалась на месте.

В отношении тети ребенка возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают обстоятельство произошедшего.

Ранее «Вести-Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу СК сообщали, что погибшей девочке было девять лет. В сообщении группы «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» во «ВКонтакте» говорилось, что ребенок катался в не предназначенном для этого месте, на склоне горнолыжного комплекса.