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Самолет «Победы» сел в Минводах из-за ухудшения состояния пассажира

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Магас, экстренно сел в Минеральных Водах из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как рассказали в пресс-службе, у мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента», — говорится в сообщении.

В сентябре из-за ухудшения самочувствия пассажира самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске. Пассажира госпитализировали, а самолет продолжил свой маршрут.

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