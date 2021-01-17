Общество , 17 янв, 15:23
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Самолет «Победы» сел в Минводах из-за ухудшения состояния пассажира
Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Магас, экстренно сел в Минеральных Водах из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом РБК рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Как рассказали в пресс-службе, у мужчины, предположительно, случился сердечный приступ.
«Командир принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Минеральных Вод для оказания незамедлительной медицинской помощи и спасения клиента», — говорится в сообщении.
В сентябре из-за ухудшения самочувствия пассажира самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Улан-Удэ в Москву, совершил экстренную посадку в Красноярске. Пассажира госпитализировали, а самолет продолжил свой маршрут.