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Самолет лоукостера «Победа» приземлился на запасном аэродроме Внуково по технической причине, сообщил РБК представитель авиакомпании.

Лайнер совершал рейс из Санкт-Петербурга в Чебоксары. Однако был вынужден произвести посадку на запасном аэродроме Москвы «из-за технической причины, не влияющей на безопасность полета». Пассажиров отправили в столицу Чувашии резервным самолетом.

«Из-за отсутствия сертифицированной технической службы в Чебоксарах было принято решение пересадить клиентов на резервный борт во Внуково. Ни малейшего риска безопасности полета не было», — рассказал представитель «Победы».

Накануне транспортный самолет Ан-124 «Руслан» совершил аварийную посадку в Новосибирске. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из членов экипажа не пострадал. Ан-124 перевозил из Сеула в Вену 84 т автозапчастей. В Новосибирске у него была техническая остановка.