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Самолет «Победы» экстренно сел в Красноярске из-за самочувствия пассажира

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Следовавший из Улан-Удэ в Москву борт авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе местного аэропорта.

«Он приземлился в 9:44, потому что пассажиру стало плохо. Сейчас самолет уже вылетел и продолжил маршрут. Пассажира госпитализировали», — говорится в сообщении.

Борт «Победы» внепланово сел в Анкаре из-за ухудшения здоровья пассажира
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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

РБК также направил запрос в пресс-службу авиакомпании.

Ранее из-за аналогичных обстоятельств в аэропорту Братска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот». На борту в это время присутствовала сенатор Оренбургской области Елена Афанасьева. Воздушное судно следовало из Хабаровска в Москву.

Теги: «Победа», самолет, экстренная посадка, новости
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