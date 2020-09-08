Общество , 08 сен, 09:29
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Самолет «Победы» экстренно сел в Красноярске из-за самочувствия пассажира
Следовавший из Улан-Удэ в Москву борт авиакомпании «Победа» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе местного аэропорта.
«Он приземлился в 9:44, потому что пассажиру стало плохо. Сейчас самолет уже вылетел и продолжил маршрут. Пассажира госпитализировали», — говорится в сообщении.
РБК также направил запрос в пресс-службу авиакомпании.
Ранее из-за аналогичных обстоятельств в аэропорту Братска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот». На борту в это время присутствовала сенатор Оренбургской области Елена Афанасьева. Воздушное судно следовало из Хабаровска в Москву.