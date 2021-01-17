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Задержанного с пистолетом и патронами у Капитолия отпустили из-под стражи

В Вашингтоне власти отпустили из-под стражи мужчину, который был задержан с оружием и патронами около здания Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Уэсли Аллена Билера освободили под подписку о невыезде, против чего прокуратура не возражала. С мужчины сняли все обвинения, за исключением ношения оружия без лицензии.

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«Это была просто ошибка», — сказал Билер после освобождения. Журналистам он также рассказал, что всю последнюю неделю работал наемным охранником в центре Вашингтона перед инаугурацией. Билер пояснил, что забыл о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия, когда он выходил из дома в Вирджинии, где, по его словам, у него есть лицензия.

Источник издания, близкий к расследованию дела, сообщил, что Билер не имеет экстремистских связей и полностью сотрудничал с правоохранительными органами.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на полицейский отчет сообщал, что полиция Капитолия в Вашингтоне задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. По данным телеканал,
мужчина на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту перед зданием Капитолия. В ходе проверки было установлено, что его пропуск на территорию оказался недействительным. Сотрудникам полиции он рассказал, что в бардачке его пикапа лежит пистолет Glock. В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия, боеприпасов и другие правонарушения.

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