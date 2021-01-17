Задержанного с пистолетом и патронами у Капитолия отпустили из-под стражи

В Вашингтоне власти отпустили из-под стражи мужчину, который был задержан с оружием и патронами около здания Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Уэсли Аллена Билера освободили под подписку о невыезде, против чего прокуратура не возражала. С мужчины сняли все обвинения, за исключением ношения оружия без лицензии.

«Это была просто ошибка», — сказал Билер после освобождения. Журналистам он также рассказал, что всю последнюю неделю работал наемным охранником в центре Вашингтона перед инаугурацией. Билер пояснил, что забыл о наличии в своем автомобиле огнестрельного оружия, когда он выходил из дома в Вирджинии, где, по его словам, у него есть лицензия.

Источник издания, близкий к расследованию дела, сообщил, что Билер не имеет экстремистских связей и полностью сотрудничал с правоохранительными органами.