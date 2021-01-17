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Водителям в рамках эксперимента разрешат ездить без прав

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) планирует разрешить автомобилистам не возить с собой водительские права права, воспользовавшись специальным приложением, сообщает «Российская газета» со ссылкой на замминистра Олега Качанова.

По его словам, Минцифры уже согласовало с МВД специальное приложение, в котором будет QR-код с информацией о водительских правах.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Планируется, что инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами.Качанов добавил, что запуск приложения намечен на 2021 год, но пока что — в тестовом режиме. Эксперименты пройдут в нескольких российских регионах.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России могут создать единую систему хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM). С такой инициативой
выступил Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), подведомственный Россвязи. Предполагается, что ее услугами будут пользоваться операторы связи. В Минцифры положительно оценили создание такой системы хранения данных.

водительские права Минцифры
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