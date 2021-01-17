Сестра Бритни Спирс заявила о гибели своих кошек из-за Tesla

Джейми Линн, младшая сестра американской певицы Бритни Спирс, заявила, что несколько кошек, принадлежащих ее семье, погибли из-за автомобилей марки Tesla. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По словам Линн, смерть питомцев связана с тихой работой двигателя электрокара. Сестра поп-исполнительницы не приводит подробностей, но утверждает, что несколько ее кошек погибли, потому что не слышали тихой работы машины, когда та сдавала задним ходом.

В связи с этим она предложила главе Tesla Илону Маску изменить звук двигателя электромобиля. Линн призналась, что часть вины лежит и на самом водителе, но учитывая неоднократные печальные случаи, считает повышение «громкости» издаваемых машиной звуков уместным.

Летом 2020 года Маск сообщил, что Tesla планирует открыть крупную страховую компанию для владельцев своих автомобилей. Это не первое подобное заявление — годом ранее Маск обещал расширить на другие штаты специальную страховку для обладателей электрокаров, которая была запущена в Калифорнии.