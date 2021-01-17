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Сестра Бритни Спирс заявила о гибели своих кошек из-за Tesla

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Джейми Линн, младшая сестра американской певицы Бритни Спирс, заявила, что несколько кошек, принадлежащих ее семье, погибли из-за автомобилей марки Tesla. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По словам Линн, смерть питомцев связана с тихой работой двигателя электрокара. Сестра поп-исполнительницы не приводит подробностей, но утверждает, что несколько ее кошек погибли, потому что не слышали тихой работы машины, когда та сдавала задним ходом.

В связи с этим она предложила главе Tesla Илону Маску изменить звук двигателя электромобиля. Линн призналась, что часть вины лежит и на самом водителе, но учитывая неоднократные печальные случаи, считает повышение «громкости» издаваемых машиной звуков уместным.

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Летом 2020 года Маск сообщил, что Tesla планирует открыть крупную страховую компанию для владельцев своих автомобилей. Это не первое подобное заявление — годом ранее Маск обещал расширить на другие штаты специальную страховку для обладателей электрокаров, которая была запущена в Калифорнии.

Tesla планирует собирать с бортовых компьютеров своих машин данные о стиле вождения. На основании этих сведений компания станет рассчитывать персональный страховой тариф для клиента. Агрессивное вождение приведет к подорожанию страховки.

Бритни Спирс сестра кошки Tesla автомобили
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