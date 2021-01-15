В Индонезии при землетрясении погибли три человека
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли минимум три человека. Об этом сообщает Национальное агентство региона по смягчению последствий стихийных бедствий.
Подземные толчки зафиксировали в провинции Западный Сулавеси. Погибли три человека, еще 24 получили ранения.
«Есть материальный ущерб, в том числе серьезно пострадали гостиница «Малео» и офис губернатора Западного Сулавеси», — уточняется в сообщении.
Кроме того, предварительно, были разрушены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу, соединяющую Мамуджу с районом Маджене. Власти продолжают собирать данные из затронутых районов.