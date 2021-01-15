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В Индонезии при землетрясении погибли три человека

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли минимум три человека. Об этом сообщает Национальное агентство региона по смягчению последствий стихийных бедствий.

Подземные толчки зафиксировали в провинции Западный Сулавеси. Погибли три человека, еще 24 получили ранения.

«Есть материальный ущерб, в том числе серьезно пострадали гостиница «Малео» и офис губернатора Западного Сулавеси», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, предварительно, были разрушены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу, соединяющую Мамуджу с районом Маджене. Власти продолжают собирать данные из затронутых районов.

Землетрясение было сильным, но продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Подземные толчки не привели к цунами.

Как пишет Associated Press, в Индонезии часто случаются землетрясения, так как регион находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.

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Осенью 2018 года землетрясение магнитудой 7,5 вызвало цунами в Индонезии. Погиб человек, были разрушены десятки зданий в городе Палу на острове Сулавеси. Высота волн составила 1,5–2 м.

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