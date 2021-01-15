В Индонезии при землетрясении погибли три человека

Землетрясение было сильным, но продолжалось не более семи секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Подземные толчки не привели к цунами.

Как пишет Associated Press, в Индонезии часто случаются землетрясения, так как регион находится на «огненном кольце», дуге вулканов и линиях разломов в Тихоокеанском бассейне.

Осенью 2018 года землетрясение магнитудой 7,5 вызвало цунами в Индонезии. Погиб человек, были разрушены десятки зданий в городе Палу на острове Сулавеси. Высота волн составила 1,5–2 м.