В Петербурге подростка заподозрили в убийстве матери и дяди

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) после обнаружения в квартире тел местной жительницы и ее родного брата с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается на сайте ведомства.

Тела были найдены в квартире на проспекте Шаумяна на востоке города. В убийстве подозревается ранее судимый 17-летний сын погибшей. Обвинение ему пока не предъявлено, мера пресечения не избрана.

В ноябре в Петербурге задержали подростка, который пытался убить своих родителей и племянницу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).