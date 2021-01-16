Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и 500 патронами Политика, 00:04 Глава UFC заявил о возможном возвращении Нурмагомедова в ММА Спорт, 16 янв, 23:52 В Дании выявили мутировавший штамм коронавируса из ЮАР Общество, 16 янв, 23:37 В Шереметьево сел самолет с поврежденным шасси Общество, 16 янв, 23:02 В Петербурге подростка заподозрили в убийстве матери и дяди Общество, 16 янв, 22:48 Иранские ракеты упали в океане недалеко от авианосца США Политика, 16 янв, 22:35 Выживут креативные: как бизнес по всему миру адаптировался к пандемии РБК и Amway, 16 янв, 22:28 Лукашенко после слов о правоте признался в ошибках Политика, 16 янв, 22:16 Боец Эмеев одержал победу на турнире UFC Fight Island Спорт, 16 янв, 22:15 Российские гандболисты выиграли первый матч на чемпионате мира Спорт, 16 янв, 22:05 Полиция сообщила об операции в аэропорту Франкфурта Общество, 16 янв, 22:01 Президент Гвинеи привился вакциной «Спутник V» Политика, 16 янв, 21:54 «Спартак» подписал контракт с голландским футболистом Спорт, 16 янв, 21:50 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 16 янв, 21:32
Общество ,  
0 

В Петербурге подростка заподозрили в убийстве матери и дяди

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство) после обнаружения в квартире тел местной жительницы и ее родного брата с многочисленными ножевыми ранениями, сообщается на сайте ведомства.

Тела были найдены в квартире на проспекте Шаумяна на востоке города. В убийстве подозревается ранее судимый 17-летний сын погибшей. Обвинение ему пока не предъявлено, мера пресечения не избрана.

Суд в Петербурге отправил подростка в СИЗО за убийство бабушки
Общество
Фото:Александр Чаплыгин / Global Look Press

В ноябре в Петербурге задержали подростка, который пытался убить своих родителей и племянницу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

Санкт-Петербург подросток убийство СК
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело из-за смерти подростка в Москве
Общество
Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в центре Санкт-Петербурга
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter