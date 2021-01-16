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Полиция сообщила об операции в аэропорту Франкфурта

Полиция Франкфурта проводит операцию в первом терминале городского аэропорта. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба аэропорта.

Кроме терминала закрыты станции дальних и региональных поездов.

Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на представителя франкфуртской полиции, в 18:00 по местному времени (20:00 мск), мужчина и женщина оставили чемоданы возле стоек паспортного контроля и выкрикивали «Аллаху акбар». Они были задержаны на месте.

Аэропорт Франкфурта закрыли из-за появления дрона
Общество
Фото:Boris Roessler / dpa / picture-alliance / ТАСС

В целях безопасности полиция перекрыла аэропорт. Задержанных допрашивали около часа. Об их личности ничего не известно.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Однако, как сообщил собеседник газеты, в нем не было ни взрывчатки, ни оружия. Его исследуют криминалисты.

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По словам свидетелей, в аэропорту с задержанными находился третий человек, однако ему удалось скрыться. Полиция продолжает его поиски.

Ранее аэропорт Франкфурта дважды закрывали из-за дронов. Последний раз инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда были отменены 13 рейсов.

Франкфурт аэропорт полиция
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