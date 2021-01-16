Полиция сообщила об операции в аэропорту Франкфурта

В целях безопасности полиция перекрыла аэропорт. Задержанных допрашивали около часа. Об их личности ничего не известно.

Чемодан вскрыли специалисты по взрывчатым веществам. Однако, как сообщил собеседник газеты, в нем не было ни взрывчатки, ни оружия. Его исследуют криминалисты.

По словам свидетелей, в аэропорту с задержанными находился третий человек, однако ему удалось скрыться. Полиция продолжает его поиски.

Ранее аэропорт Франкфурта дважды закрывали из-за дронов. Последний раз инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда были отменены 13 рейсов.