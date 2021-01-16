Полиция сообщила об операции в аэропорту Франкфурта
Полиция Франкфурта проводит операцию в первом терминале городского аэропорта. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба аэропорта.
Кроме терминала закрыты станции дальних и региональных поездов.
Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на представителя франкфуртской полиции, в 18:00 по местному времени (20:00 мск), мужчина и женщина оставили чемоданы возле стоек паспортного контроля и выкрикивали «Аллаху акбар». Они были задержаны на месте.