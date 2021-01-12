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Замглавы Минвостокразвития объявил об отставке

Александр Крутиков
Александр Крутиков (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков уйдет в отставку. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«Я завершаю свою работу в Минвостокразвития России. Шесть с половиной лет имел честь работать в одной из сильнейших управленческих команд страны», — написал Крутиков.

Он также перечислил проекты, которыми «по-настоящему гордится»: программу «Дальневосточный гектар», инвестиционные квоты на вылов рыбы, клиентоориентированную систему поддержки инвесторов, проведение Восточного экономического форума и экономическое развитие в Арктическом регионе.

Уйти с госслужбы Крутиков планировал еще в 2018 году, сказал чиновник. «Тогда остановила новая сфера ответственности. Развитие Арктики за эти два года стало для меня большим, чем просто должностными обязанностями. На новом месте работы, о котором вы скоро узнаете, я обязательно продолжу начатые дела», — заключил замглавы Минвостокразвития.

Согласно информации на сайте ведомства, Александр Крутиков окончил Одинцовский университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2009 году. В том же году он стал проректором по инновационному и научному развитию этого вуза. В 2010-м его избрали депутатом Совета депутатов Одинцовского муниципального района. В 2012 году Крутиков стал председателем районной общественной палаты, а в 2013-м — замруководителя райадминистрации.

В сентябре 2014 года он прошел отбор в управленческую команду Дальнего Востока, заняв должность заместителя директора департамента территориального и социально-экономического развития Минвостокразвития.

В декабре 2015 года Крутиков возглавил департамент обеспечения реализации инвестиционных проектов министерства. В октябре 2016-го его назначили замминистра, а в октябре прошлого года — первым замом.

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