Бывший спикер парламента стал главой правящей партии «Грузинская мечта»

Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

Ираклий Кобахидзе избран председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщает «Первый канал Грузия».

Кандидатуру Кобахидзе единогласно поддержали 400 делегатов на съезде партии. «Обещаю, что приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие», — заявил Кобахидзе.

Предыдущий глава партии Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики 11 января. По его словам, его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда.

Партия «Грузинская мечта» правит в стране с 2012 года. Иванишвили был премьер-министром страны с 2012 по 2013 год, однако позднее прекратил работу в исполнительной ветви власти, оставив за собой контроль за правящей партией.