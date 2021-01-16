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Бывший спикер парламента стал главой правящей партии «Грузинская мечта»

Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

Ираклий Кобахидзе избран председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщает «Первый канал Грузия».

Кандидатуру Кобахидзе единогласно поддержали 400 делегатов на съезде партии. «Обещаю, что приложу все силы, чтобы оправдать ваше доверие», — заявил Кобахидзе.

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Предыдущий глава партии Бидзина Иванишвили объявил о своем уходе из политики 11 января. По его словам, его «миссия выполнена» и он уходит из политики навсегда.

Партия «Грузинская мечта» правит в стране с 2012 года. Иванишвили был премьер-министром страны с 2012 по 2013 год, однако позднее прекратил работу в исполнительной ветви власти, оставив за собой контроль за правящей партией.

Ираклий Кобахидзе стал членом партии в 2015 году. С ноября 2016 года по июнь 2019 года он занимал должность председателя грузинского парламента. Он покинул свой пост на фоне антироссийских протестов в Тбилиси, когда депутат Государственной думы Сергей Гаврилов на заседании парламентской ассамблеи по православию сел на место спикера парламента Грузии. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от Гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый митинг.

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