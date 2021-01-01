Вильфанд уточнил период аномальных новогодних морозов в регионах

Аномальный холод продержится ближайшие пять дней в Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Это мощная и сильная волна холода, что, конечно, опасно», — отметил синоптик.

Прогноз касается 30, 31 декабря и первых дней января. В Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областях температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.

Кроме того, в ближайшие дни в Хабаровском и Приморском краях воздух похолодает до 4-6 градусов ниже нормы.