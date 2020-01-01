В МЧС предупредили об опасности пожара из-за новогодней елки

Знание и соблюдение требований пожарной безопасности к новогодним елкам и елочным украшениям позволит отметить праздники без тяжелых последствий, в том числе гибели людей. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

Спасатели напоминают, что новогоднюю елку следует устанавливать подальше от каминов, газовых плит и других источников открытого огня. Неправильно установленная и собранная елка может упасть и травмировать ребенка, указали в МЧС. Поэтому дети должны находиться под присмотром взрослых в той комнате, где установлено новогоднее дерево. При этом искусственную ель следует собирать только по инструкции, отметили в ведомстве.

В целях безопасности спасатели рекомендуют наряжать елку легкими новогодними украшениями, которые не бьются. Это могут быть банты, шишки или шарики из стеклопластика.

Как отметили в МЧС, на елке не следует размещать свечи или бенгальские огни, так как при контакте с ватным снегом или бумажными игрушками возможно их загорание. Спасатели советуют использовать только сертифицированные товары при выборе электрических украшений для елки.