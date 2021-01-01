Новые требования к установке новогодней елки вступят в силу с 1 января

С 1 января 2021 года в России в силу вступят обновленные правила противопожарного режима, в которых содержатся и требования к установке новогодней елки в помещении. Дерево не должно загораживать эвакуационные выходы, а также находиться на расстоянии менее одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования. Соответствующие правила опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — поясняется в документе.

Ранее главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУ МЧС России по Москве Антон Гладилин рассказал, что искусственная новогодняя ель является более безопасной, чем живое дерево. Он пояснил, что натуральная ель может загореться при температуре в пределах 228–264 градусов Цельсия, а для возгорания искусственной необходимо не менее 500 градусов.