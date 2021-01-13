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Бразильцев начали вакцинировать «Спутником V»

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

В Бразилии стартовала вакцинация от коронавируса с помощью российского препарата «Спутник V». Об этом говорится в Twitter вакцины.

«Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию», — уточняется в сообщении.

Разработчик назвал дату начала производства «Спутник V» в Бразилии
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Фото:Абзал Калиев / РИА Новости

Вакцинацией занимаются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ее бразильский партнер, фармацевтическая компания Uniao Quimica.

В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины.
Первые партии прибудут в январе. Всего за текущий год Бразилия получит 150 млн доз. В январе Uniao Quimica открыла в Бразилии собственное производство «Спутника V».

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнется 15 января. Необходимый клеточный материал доставили в страну 6 января. Документы для регистрации «Спутника V» в Бразилии РФПИ и Uniao Quimica подали в конце октября 2020 года.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Бразилии превышает 8 млн человек.

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Источник: JHU
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