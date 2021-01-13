Бразильцев начали вакцинировать «Спутником V»
В Бразилии стартовала вакцинация от коронавируса с помощью российского препарата «Спутник V». Об этом говорится в Twitter вакцины.
«Первые 20 бразильцев, работающих в посольстве в России, уже проходят вакцинацию», — уточняется в сообщении.
Вакцинацией занимаются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ее бразильский партнер, фармацевтическая компания Uniao Quimica.
В первом квартале 2021 года РФПИ поставит в Бразилию 10 млн доз вакцины.
Первые партии прибудут в январе. Всего за текущий год Бразилия получит 150 млн доз. В январе Uniao Quimica открыла в Бразилии собственное производство «Спутника V».