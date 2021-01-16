И.о. главы Пентагона заявил об уважении к России в военной сфере

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что относится с профессиональным уважением к России. Об этом он рассказал в ходе беседы с журналистами. Стенограмму опубликовала пресс-служба оборонного ведомства США.

«Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют, — сказал Миллер. По его словам, в профессиональном плане в России все хорошо. «Они используют много концепций нерегулярных боевых действий, информацию», — добавил он, не пояснив, что конкретно имеет в виду. При этом Миллер подчеркнул, что США «должны избавиться от мышления [времен] холодной войны».

В сентябре 2020 года экс-глава Пентагона Марк Эспер называл Россию и Китай

главными стратегическими конкурентами США. По его словам, эти государства используют «хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную силу», чтобы изменить баланс сил в свою пользу. Кроме того, Эспер обвинил Москву в «перекраивании» международных границ и неуважении к нормам международного права.

В октябре Эспер заявил, что США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям. Он отметил, что никто не ожидал, что после распада СССР придется вновь иметь дело с возрождающейся Россией. Вместе с тем Эспер добавил, что необходимо сохранять линии связи с Москвой и Пекином.