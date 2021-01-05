Алиев поручил построить международный аэропорт в Карабахе

Азербайджанские полицейские у разрушенного здания в городе Физули (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В Нагорном Карабахе в городе Физули в 2021 году построят азербайджанский международный аэропорт. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«По моему поручению в Физули будет построен международный аэропорт», — указал он.

Как пояснил президент, это продиктовано близостью Физули к перешедшему под контроль Баку городу Шуша (армяне называют его Шуши), который он объявил культурной столицей Азербайджана. Открытие аэропорта позволит приглашать в Шушу больше иностранцев.

Сейчас под строительство выбирают подходящее место, проводятся работы по разминированию территории. Как уточнил Алиев, за текущий год в будущем аэропорту должны быть открыты минимум две взлетно-посадочные полосы.