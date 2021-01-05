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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Алиев поручил построить международный аэропорт в Карабахе

Азербайджанские полицейские у разрушенного здания в городе Физули
Азербайджанские полицейские у разрушенного здания в городе Физули (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

В Нагорном Карабахе в городе Физули в 2021 году построят азербайджанский международный аэропорт. Об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

«По моему поручению в Физули будет построен международный аэропорт», — указал он.

Как пояснил президент, это продиктовано близостью Физули к перешедшему под контроль Баку городу Шуша (армяне называют его Шуши), который он объявил культурной столицей Азербайджана. Открытие аэропорта позволит приглашать в Шушу больше иностранцев.

Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана
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Вид на надпись при въезде в город

Сейчас под строительство выбирают подходящее место, проводятся работы по разминированию территории. Как уточнил Алиев, за текущий год в будущем аэропорту должны быть открыты минимум две взлетно-посадочные полосы.

Армения и Азербайджан вели боевые действия в Нагорном Карабахе против друг друга с 27 сентября по 9 ноября. Затем стороны заключили мир при посредничестве России. По его условиям Баку перешла часть территорий, бывших под контролем Еревана.

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