Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения официально исключило единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку из списка обязательных. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — говорится в документе.

Иностранный язык — английский, немецкий, французский, испанский или китайский — попал в список предметов, которые сдаются по выбору. Среди них также литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература.

Включение иностранных языков в число предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, планировалось на 2022 год. Против этого решения выступил Национальный родительский комитет.