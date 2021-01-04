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Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения официально исключило единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку из списка обязательных. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — говорится в документе.

Иностранный язык — английский, немецкий, французский, испанский или китайский — попал в список предметов, которые сдаются по выбору. Среди них также литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика, родной язык и родная литература.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Включение иностранных языков в число предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, планировалось на 2022 год. Против этого решения выступил Национальный родительский комитет.

В сентябре прошлого года Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения «по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках» и с учетом оценок экспертов одобрил исключение иностранного языка из предметов, обязательных для сдачи на ЕГЭ.

В Рособрнадзоре отметили, что отказ от обязательного экзамена по иностранному языку связан с неравенством обучения российских школьников. «Если в больших городах есть не только хороший уровень преподавания, но и практика применения, то в сельских отдаленных школах, которых у нас очень много, практика применения языка нулевая», — пояснил глава ведомства Анзор Музаев.

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