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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до семи

В Индонезии число жертв землетрясения магнитудой 6,2 выросло до семи человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны.

Подземные точки зафиксировали в Западном Сулавеси. Сотни человек были ранены. Известно, что четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу (оба расположены на западе острова Сулавеси).

В Индонезии при землетрясении погибли три человека
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Ранее индонезийское агентство сообщало, что, по предварительным данным, оказались повреждены 62 дома, медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу между Мамуджу и Маджене. По сообщению Reuters, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

Землетрясение продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

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