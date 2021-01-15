Четыре человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

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В пятницу, 15 января, на трассе в Иркутской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли четыре человека и пострадал ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение региональной пресс-службы МВД.

«ДТП произошло на трассе «Вилюй» примерно в 100 км от города Братска в сторону города Усть-Кута. Столкнулись автомобили Toyota и Lexus. По предварительной информации, четыре человека погибли, пострадал один — это ребенок», — передает ТАСС сообщение иркутского управления МВД.

Сейчас на место происшествия направлены сотрудники Госавтоинспекции. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

12 января крупное ДТП произошло в Приморье. На дороге, ведущей от города Артем до аэропорта Владивостока столкнулись 11 автомобилей. Предварительно в качестве причины в МВД называли превышение водителями скорости на фоне сильного снегопада. В полиции тогда отмечали, что сотрудникам Госавтоинспекции пришлось работать в усиленном режиме из-за непогоды.